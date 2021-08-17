Два человека погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Кабардино-Балкарии

На трассе столкнулись два автомобиля и автобус, — сообщает пресс-служба ГИБДД.
ДТП произошло в районе, где проходили дорожные работы. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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На трассе столкнулись два автомобиля и автобус, — сообщает пресс-служба ГИБДД.
ДТП произошло в районе, где проходили дорожные работы. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…