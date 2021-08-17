Арбитражный суд Москвы рассмотрит иски предприятия, которое кормит петербургских школьников, к журналистам «Фонтанки»

Журналисты написали об антисанитарии и других нарушениях, некоторые из них подтвердил Роспотребнадзор.

Первое заседание по искам о защите деловой репутации суд проведёт уже завтра. Петербургский «Комбинат социального питания Красносельского района» оценил стоимость потерь от статей портала «Фонтанка.ру» почти в 15 миллионов рублей.

Весной предприятие выиграло конкурсы на питание школьников в Москве и Петербурге на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей, однако его средняя годовая прибыль составила всего 19 тысяч. Журналисты написали о грязи и тараканах на кухнях, а также о том, что комбинату для выполнения обязательств не хватает мощностей и персонала.

После проверки Роспотребнадзор приостановил работу предприятия, однако суд признал эти действия незаконными. Статьи «Фонтанки» разместил московский портал МСК.ру. Его связывают с медиагруппой, подконтрольной бизнесмену Евгению Пригожину, которого в прессе называют «поваром Путина».

Юристы комбината адресовали требования именно московскому СМИ, поэтому несмотря на то, что истцы и ответчики находятся в Петербурге, дело рассмотрит московский арбитраж. Ранее он взыскал в пользу Пригожина 88 миллионов рублей с политика Алексея Навального за сообщения о некачественном питании московских школьников.

Обращение петербургской компании в московский суд вызывает вопросы у главного редактора портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков, об этом он заявил «Эху Москвы».

Компании общепита с помощью иска против издания «Фонтанка.ру» хотят отпугнуть другие СМИ от проблем в их работе, рассказал «Эху Москвы» директор компании-учредителя портала МСК.ру Олег Третьяков.

Кроме многомиллионной денежной компенсации Комбинат социального питания требует с журналистов удалить публикации, а за каждый день неуплаты штрафа перечислять дополнительно полмиллиона рублей.