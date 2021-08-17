Группа активисток вышла на демонстрацию в Кабуле

Они требуют выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны, передает агентство The Khaama Press.



Кроме того, по информации журналистов, ранее другие митингующие требовали сохранить флаг республики и не менять его на белое полотнище талибов.

Арабские СМИ сообщают, что представители террористического движения «Талибан»* разрешили женщинам вести телепередачи и работать во власти. Кроме того они обещают, что женщины смогут учиться и работать, а также ходить по улицам без сопровождения мужчин. При этом обязательным будет ношение бурки — одежды, закрывающей лицо.

Слова представителей новой власти не разошлись с делом. В утреннем эфире одного из местных телеканалов TOLOnews один из талибов Абдул Хак Хамид дал интервью женщине-ведущей. Она вела передачу в хиджабе, но лицо было открыто.

Директор медиахолдинга Саад Мюхсени написал в своем «Твитере», что это было невозможно представить, когда талибы были у власти в прошлый раз. Ранее они утверждали, что не настаивают на том, чтобы женщины отказались от косметики и закрывали лица, кроме того намерены сохранить за ними право учиться и работать.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жернов утверждал, что видел идущих в школу девочек, однако в то же время появлялись сообщения о том, что изображения женщин на стенах салонов красоты закрашивают.

Талибы вошли в Кабул 15 августа, после чего объявили об окончании войны в Афганистане.