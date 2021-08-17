Эрмитаж направил лидеру группы Rammstein юридические претензии в связи с цифровыми фото, которые он разместил на бирже

Речь идет о так называемых токенах. Представители Тиля Линдеманна отказались комментировать претензии Эрмитажа.

Спор начался с того, что певец записал клип на песню «Любимый город» в залах музея. Съемки были санкционированы директором Михаилом Пиотровским. После них Линдеман начал продавать серию NFT-токенов с фотографиями из залов Эрмитажа.

По сути это уникальные цифровые изображения созданные с помощью специальной технологии под названием блокчейн, их невозможно заменить или подделать. В музее сочли торговлю ими нарушением своих прав.

По договору артисту разрешалось воспроизведение всего трёх изображений музейных объектов и только в рамках клипа. Стоимость каждого токена, то есть уникального изображения, которое продает Линдеманн оценивают от 100 до 100 000 евро.

Эрмитаж сам собирается выйти на рынок токенов и начать продавать изображения с произведениями искусства.