Петербургские следователи возбудили уголовное дело о халатности против Фонда защиты прав дольщиков

Организация получила деньги на то, чтобы завершить долгострой в Ленинградской области, но так с этим и не справилась. Жилой комплекс «Щегловская усадьба» должны были сдать еще 4 года назад. 2 года назад застройщика признали банкротом.

После этого продолжение строительства суд возложил на региональный Фонд защиты прав дольщиков. Он должен был сдать еще 6 корпусов. Для этого выделили почти 800 миллионов рублей. До сих пор ни один из домов не ввели эксплуатацию.

При этом по данным следователей на проведение работ потратили только порядка 20 миллионов. Почему не использовали остальную сумма выясняют следователи. Они возбудили уголовное дело. Ранее обманутые дольщики этого ЖК проводили голодовку с просьбой помочь им получить квартиры.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ситуации с дольщиками «Щегловской усадьбы».