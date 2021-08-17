Певец и нобелевский лауреат Боб Дилан отверг обвинения в изнаcиловании 56-летней давности

Иск против в американский суд него подали только накануне.

Британская BBC ссылается на официального представителя певца, который сообщит телерадиокорпорации, что обвинения не соответствуют действительности. Сейчас Бобу Дилану 80 лет. А обвинения выдвинуты о том, что происходило еще в 1965 году в его апартаментах в Нью-Йорке.

Портал Variety приводит цитаты из иска, который был направлен в Верховный суд Манхеттена. В частности в нем говорится, что певец, которому тогда было 24 года, якобы, использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем и совершал насильственные действия сексуального характера. Девочке на тот момент было 12 лет. Согласно ее заявлению, Боб Дилан причинил ей тяжелый психологический вред, что привело к эмоциональной травме.

Телеканал NBC News отдельно отмечает, что пока имя истицы не раскрывается. Пока лишь известно, что она живет в американском штате Коннектикут.

Как подчеркивает британская The Guardian, это заявление поступило в последний день, когда Нью-Йоркские суды принимали иски о сексуальном насилии над детьми, которое случилось в прошлом. Только за последние два года с подобными исками обратились порядка 7,5 тысяч американцев.

Боб Дилан — не только певец, художник, и киноактер, но и обладатель Нобелевской премии по литературе. Он её получил пять лет назад за «создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».