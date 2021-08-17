Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула

Там слышна стрельба. В аэропорту Кабула сейчас слышны выстрелы. Так пытаются разогнать толпу боевики движения «Талибан»*. Талибы сообщили о приостановке вылета всех рейсов из аэропорта.

Власти ряда стран не смогли эвакуировать своих дипломатов. О срыве вывоза сообщили в министерстве иностранных дел Германии. Там объяснили, что причиной стали постоянные перестрелки на командно-пропускном пункте и хаос в аэропорту.

Многих, кто был в списках на эвакуацию, не пустили на территорию авиаузла. В итоге, несмотря на все усилия, Германия вывезла из Афганистана только 7 сотрудников своего посольства. Вместительный самолет немецких ВВС приземлился в аэропорту Кабула лишь после нескольких попыток.

У дипломатов из Индии на пути в аэропорт боевики отобрали личные вещи. Представители посольства Южной Кореи вынуждены были всю ночь провести в аэропорту, находились они прямо в самолете, поскольку рейс надолго задержали.

Одновременно из аэропорта увозят раненых в перестрелках. Их принимает итальянский медицинский центр, врачи которого пытаются подготовить как можно больше коек для новых пациентов. Медики обратились за помощью в другие больницы и готовятся направлять туда раненых, когда места в медицинском центре совсем закончатся.

В аэропорт Кабула уже несколько дней стремятся люди со всего Афганистана в надежде покинуть страну.