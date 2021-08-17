В Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В

Погибли трое членов экипажа. Самолёт упал в нескольких километрах от аэродрома Кубинка в Одинцовском городском округе Подмосковья. Менее чем через неделю опытный образец должен был участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.

По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку. Загорелся правый двигатель — по какой причине будут выяснять следователи. Ил-112В стал крениться и сваливаться в штопор. Он потерял управление и упал в лесу возле села Никольское.

Свидетелями трагедии стали местные жители. В одном из роликов, опубликованном в соцсетях, отчётливо видно, что из правого двигателя самолёта вырывается открытое пламя. Юноша, который снимал из квартиры видео низко пролетавшего поблизости самолёта, делится впечатлениями с мамой. Оба шокированы происходящим.

На последних словах вдалеке виден открытый огонь и большой столб чёрного дыма. В самолёте были трое испытателей первого класса. Судя по видеозаписи, опытный образец «Ил» после пожара в двигателе в воздухе находился 30 секунд, и у экипажа было время катапультироваться.

Пилоты не сделали этого, поскольку уводили самолёт от жилых домов, сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах. В свою очередь в МЧС сказали, что разрушений на земле и угрозы населению нет. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности.

Самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

После первого испытательного полета самолета Николай Куимов положительно отзывался о новом воздушном судне.

Управляющий директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Сергей Ярковой отмечал, что самолет ИЛ-112В должен в скором времени заменить устаревшие модели украинских самолетов АН-26.

До расшифровки бортовых самописцев нельзя однозначно сказать, почему самолет так долго летел с горящим двигателем, — отметил в интервью «Эху Москвы» летчик Андрей Литвинов.

«По одному видео сказать сложно, но там видно, что загорелся двигатель, а что случилось потом, сказать сложно. Когда двигатель отказывает, то самолет кренится, происходит вращающий момент, который надо парировать рулями. Либо у них произошло флюгирование винтов: стало большое сопротивление воздуха, которое привело к такому крену большому, то ли они недостаточно дали рулей, чтобы парировать этот крутящий момент. Сложно сказать, нужна расшифровка», — сказал он.

Проектирование самолета ИЛ-112В началось еще в первой половине 90-х годов. Планы по его использованию постоянно менялись. Неоднократно сообщалось, что опытные экземпляры самолета получились слишком тяжелыми. В июле этого года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием самолета удается решать.