Летчик Литвинов считает, что необходима расшифровка бортовых самописцев, чтобы сказать о точной причине аварии Ил-112В

До расшифровки бортовых самописцев нельзя однозначно сказать, почему военно-транспортный самолет Ил-112В так долго летел с горящим двигателем. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик 1-го класса, капитан Аэробуса А-320 Андрей Литвинов.

«По одному видео сказать сложно, но там видно, что загорелся двигатель, а что случилось потом, сказать сложно. Когда двигатель отказывает, то самолет кренится, происходит вращающий момент, который надо парировать рулями. Либо у них произошло флюгирование винтов: стало большое сопротивление воздуха, которое привело к такому крену большому, то ли они недостаточно дали рулей, чтобы парировать этот крутящий момент. Сложно сказать, нужна расшифровка», — сказал он.

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ил-112В.