Алексея Навального снова отказались снять с учета как склонного к побегу

Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционера — сообщает агентство ТАСС. Сам политик в заседании не участвовал, его представлял адвокат.

Навального поставили на профилактический учет в начале года, еще когда он находился в СИЗО. Этот статус сохранился и после перевода политика в покровскую колонию. При этом сам оппозиционер утверждал, что сотрудники исправительного учреждения по ночам будят его каждый час, мотивируя это проверками.

Навальный отбывает срок по так называемому делу «Ив Роше». Ему заменили условное наказание на реальное так как ФСИН сочла, что он нарушал условия испытательного срока.