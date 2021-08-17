Больше 40% россиян назвали путч 1991 года трагическим событием

Это исторический максимум, — пишет издание «Медуза»*, со ссылкой на «Левада-Центр»*.

Ничего не знают о путче четверть опрошенных. Среди них в основном молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Две трети от общего числа респондентов, знающих о событиях 91-го года, считают, что в то время не были правы ни члены ГКЧП, ни Борис Ельцин с демократами. Это также максимальный показатель за все время наблюдений.