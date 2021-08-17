Больше 40% россиян назвали путч 1991 года трагическим событием

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30 лет августовского путча ГКЧП Отсутствие связи проводимых реформ с интересами различных групп населения, а с интересами не только недовольной своим положением бюрократии, привели к массовой дезориентации и последующему цинизму и общественной апатии. Отсюда нынешние сомнения и отчуждение от позиции, разделявшейся большинством россиян в 1991 году…
Это исторический максимум, — пишет издание «Медуза»*, со ссылкой на «Левада-Центр»*.
Ничего не знают о путче четверть опрошенных. Среди них в основном молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Две трети от общего числа респондентов, знающих о событиях 91-го года, считают, что в то время не были правы ни члены ГКЧП, ни Борис Ельцин с демократами. Это также максимальный показатель за все время наблюдений.
* российские власти считают организацию иностранным агентом