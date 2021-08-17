Неизвестный хакер опубликовал данные участников форума по нелегальному сбыту наркотиков

В результате взлома в открытом доступе появились паспортные данные клиентов и администраторов сайта СНГ Legalizer, контакты пользователей и их переписки.

Информация опубликована в одном из Telegram-каналов, там разместили ссылку, которая вела на созданный ресурс с базой данных, пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, о личности хакера известно, что он говорит на русском, специализируется на информационной безопасности на одной из теневых площадок интернета и предлагает свои услуги по разработке программного обеспечения.

Такие выводы сделаны на основании сведений о его электронном почтовом адресе. Установлено, что часть личных данных выложены, а остальные взломщик предлагает продать их владельцем, в качестве оплаты он требует биткоины.

Хранение, распространение и приобретение наркотиков в России преследуется по закону.