Посол России в Афганистане проводит встречу в Кабуле с представителями движения «Талибан»*

Накануне в эфире «Эха Москвы» Дмитрий Жирнов рассказал о том, что будет обсуждать на переговорах.

«Мне сначала надо решить вопросы безопасности моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Там есть детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям», — отметил он.

Президент Афганистана Ашраф Гани, напомним, покинул страну. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Сегодня о готовности вести прямые переговоры с талибами заявили власти Турции.