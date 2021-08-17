Четыре дамбы построены в Крыму после сильных дождей, из-за которых на востоке полуострова были подтоплены дома

Самая сложная ситуация в Керчи.
Туда доставлена дополнительная техника из других городов, в том числе для откачки воды и ила из подвалов.
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Самая сложная ситуация в Керчи.
Туда доставлена дополнительная техника из других городов, в том числе для откачки воды и ила из подвалов.
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…