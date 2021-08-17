Турция готова поддерживать контакты с движением «Талибан»*, которое пришло к власти в Афганистане

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара будет разговаривать со всеми заинтересованными сторонами, при этом положительно воспринимает последние заявления талибов.
* движение признано террористическим и запрещено в России
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара будет разговаривать со всеми заинтересованными сторонами, при этом положительно воспринимает последние заявления талибов.
* движение признано террористическим и запрещено в России
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…