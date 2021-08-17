Катастрофа военно-транспортного самолета Ил-112В произошла в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В разбился недалеко от подмосковной Кубинки во время тренировочного полета.

Видео катастрофы оказалось в распоряжении интернет-издания Baza. При заходе на посадку у самолета загорелся правый двигатель. Некоторое время он продолжал лететь, постепенно снижаясь, а затем воздушное судно развернуло перпендикулярно плоскости движения и оно рухнуло в лесополосе.

Это был третий полет перспективного военного транспортника. Второй, состоявшийся в марте, прошел успешно, однако до этого эксперты, которых цитирует «Лента.ру» говорили о том, что борт слишком тяжелый, кроме того главный конструктор Ил Николай Таликов говорил и об отказах авионики.

Пока рассматриваются две версии случившегося — техническая неисправность и ошибка пилотирования, хотя за штурвалом был Герой России летчик-испытатель Николай Куимов. Корпорация «Ростех» создала специальную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

В ВВС России транспортник Ил-112В рассматривают, как альтернативу украинским самолетам Ан-24 и Ан-26.