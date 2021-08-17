Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу Навального на решение суда по отказу снимать с него статус склонного к побегу

Журналист Николай Сванидзе считает, что власти намеренно оказывают давление на оппозиционера.
Напомним, политик Алексей Навальный сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области.
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Журналист Николай Сванидзе считает, что власти намеренно оказывают давление на оппозиционера.
Напомним, политик Алексей Навальный сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области.
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…