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11:36, 17 августа 2021

Британские власти не будут сотрудничать с «Талибаном»* из-за нежелания талибов соблюдать права человека

фото: Zuma / ТАСС
фото: Zuma / ТАСС

Об этом в эфире британского телеканала SkyNews глава МИД страны Доминик Рааб:

«Конечно, существует прагматизм. Поддержание отношений с «Талибаном» возможно через третьи страны. Также нужно применить экономические санкции, чтобы сделать власть талибов умеренной. Мировым лидерам следует быть оптимистичными и проверить талибов на способность снизить радикализм правления. Мы также посылаем другие сигналы. Например, Афганистан не должен быть использован для террористических атак против Запада».

Доминик Рааб также добавил, что доверять талибам не следует, и мировому сообществу надо быть настороже.

* движение признано террористическим и запрещено в России


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