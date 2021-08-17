Итальянский медицинский центр в Кабуле утверждает, что к ним продолжают поступать раненые

За последние сутки были доставлены восемь тяжело пострадавших. В госпитале заняты почти сто коек.

Раненых привозят, в том числе, из аэропорта Кабула. Там сохраняется напряженная обстановка. Из-за этого затруднена эвакуация иностранных граждан и местных жителей, которые хотят покинуть Афганистан после прихода к власти талибов.

Представители движения «Талибан»*, между тем, объявили амнистию для всех правительственных чиновников и разрешили женщинам вести телевизионные программы.