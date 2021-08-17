Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет

Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.

«Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости», — напомнил Янукович.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил бывший президент Украины.