Директор Новосибирского колледжа рассказал о встрече со следователем после публикации поста о деятельности Невского

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета России (СКР) после опубликованного поста о деятельности Александра Невского. Как рассказал сам преподаватель в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», беседа носила формат объяснения.

«В СК поступила жалоба. Написавший это заявление просил проверить следственные органы этот пост на предмет того, нарушил ли я статью 354 пункт 1 прим.1 и статью 148 — это оскорбление чувств верующих. Эта беседа закончилась час назад. Мы славно поговорили, я объяснил, что имел в виду, что такое коллаборационизм, сотрудничал ли Невский с Золотой ордой. Наш разговор носил формат объяснения, и что я имел в виду. Мы подписали этот протокол, а что дальше будет предпринимать СК, мы не знаем, потому что нам не сообщили. И мы расстались», — рассказал кандидат исторических наук.

Чернышов объяснил, что свой пост посвятил инициативе переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Преподаватель отметил, что выбор между Свердловым и Невским равносилен выбору между «бандитом и коллаборационистом».

«То, что Александр Невский сотрудничал с Золотой ордой — это факт, даже в школьных учебниках есть. Оценивалось, что Невский сотрудничал с врагом, он делал это, чтобы веру православную сохранить. Но это не меняет тот факт, что он сотрудничал с врагом. А это коллаборационизм. Меня пугает, что мы как общество часто смотрим назад, и совсем не смотрим в будущее. Вот это меня несомненно пугает и расстраивает», — отметил он.