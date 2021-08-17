В Японии скончался бывший глава японского издательства «Николи» Маки Кадзи, которого называют отцом судоку

У него было онкологическое заболевание.
Издательство Кадзи начало публиковать числовые головоломки в 80-х годах. Впоследствии они принесли ему общемировую известность, — отмечает ТАСС.
Маки Кадзи было 69 лет.
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У него было онкологическое заболевание.
Издательство Кадзи начало публиковать числовые головоломки в 80-х годах. Впоследствии они принесли ему общемировую известность, — отмечает ТАСС.
Маки Кадзи было 69 лет.
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…