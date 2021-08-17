В России будет ограничено строительство жилья в зонах постоянных наводнений

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующие законы.
Кроме того, Кабинет министров и власти регионов должны внести свои предложения по страхованию имущества граждан в зонах затопления.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующие законы.
Кроме того, Кабинет министров и власти регионов должны внести свои предложения по страхованию имущества граждан в зонах затопления.
В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН…