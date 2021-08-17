Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-губернатору Пензенской области и бизнесмену Шпигелю

Следствие утверждает, что Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и ряда других фигурантов дела взятку в размере более 30 миллионов рублей.

Взамен на это экс-губернатор должен был предоставить компании «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов. В качестве доказательств обвинение представило записи переговоров основателя фармкомпании с его супругой и одним из топ-менеджеров. В записи идет речь о передаче Белозерцеву 20 миллионов рублей.

Сам бывший губернатор утверждает, что это была спонсорская помощь на избирательной компании. Кроме того, в деле фигурируют часы Breguet стоимостью почти 6 миллионов рублей, которые были подарены Шпигелем. Однако, по словам адвоката чиновника, губернатор планировал их вернуть, но не успел.

Бизнесмен Борис Шпигель неоднократно просил изменить ему меру пресечения на несвязанную с арестом. Основной причиной были проблемы со здоровьем предпринимателя. Однако последняя медкомиссия показала, что оснований для этого нет.

Как ожидается, суд может продлить срок содержания под стражей до 20 ноября.