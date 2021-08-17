Из-за сложной ситуации в районе аэропорта Кабула затруднена эвакуация дипломатов

По крайней мере, как сообщает МИД Германии, самолет, который приземлился в столице Афганистана минувшей ночью, смог взять на борт лишь семь человек.

Это произошло из-за хаоса и регулярных перестрелок на пропускном пункте. Все граждане Германии, которые были в списках на эвакуацию, не смогли попасть в аэропорт

Эвакуацию своих граждан из Афганистана продолжают и некоторые другие страны. Ранее Соединенные Штаты пообещали обеспечить безопасность в аэропорту Кабула.

Президент Джо Байден, несмотря на ухудшение обстановки в Афганистане, не жалеет о своем решении вывести войска.