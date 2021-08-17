Нефтяное пятно в море возле Новороссийска исчезло со снимков из космоса

Новые снимки акватории Черного моря около Новороссийска и Анапы представил институт космических исследований РАН.

На изображениях, сделанных 12 августа следов пятна на морской поверхности не видно. Хотя еще 7 и 8 числа они четко прослеживались на кадрах со спутника.

Как отмечают специалисты института, исчезновение пятна может быть связано с естественными процессами, когда тяжелые частицы опускаются под воду, а легкие испаряются. Дальнейшие исследования будут продолжены.

По итогам мониторинга воздуха и воды эксперты заключили, что на данный момент экологическая обстановка не вызывает опасений и не предоставляет вреда для жизни и здоровья людей. Такие выводы сделали инженеры-экологи Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Ранее Роспотребнадзор уверял, что содержание нефтепродуктов в воде не превышает предельно допустимых значений.

Выброс нефти произошел 7 августа во время ее закачки на греческий нефтяной танкер. Тогда эксперты сообщали о большой площади разлива пятна.