«Фармацевтический вестник»: Центр Гамалеи сократил на год срок разработки лекарства для лечения коронавируса

Сделать это попросило министерство здравоохранения. Вместо 2023-го препарат должен быть разработан годом раньше. В то же время прототип новой вакцины необходимо создать уже в нынешнем году, пишет издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на документы государственного задания центру Гамалеи.

Министерство здравоохранения первоначально утвердило документ в конце прошлого года, сроки разработки были рассчитаны на три года. Однако из-за сложной ситуации с коронавирусом в России их решили сократить, пишет издание.

Отмечается, что в лекарстве, над которым работают учёные, будет использована принципиально новая технология вирусоподобных частиц, отличная от препарата «Спутник». Частицы имитируют вирусы, но вакцины не содержат генетический материал. Иммунная система человека по замыслу учёных должна распознавать белки вирусоподобных частиц после чего начнут формироваться антитела.

Сроки разработки препаратов от сезонного гриппа, гепатита C и лихорадки Эбола также были сокращены, отмечает издание.