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10:00, 17 августа 2021

Движение «Талибан»* объявило амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана

На этом фоне поток желающих покинуть страну не уменьшается. Возобновить работу госучреждений призвали талибы и заявили о всеобщей амнистии для всех, сообщает агентство «Франс-Пресс».

Они без боя в воскресенье заняли Кабул и теперь в столице Афганистана устанавливают свои порядки. При этом боевики обещали не мстить представителям бывших властей Афганистана и силовикам.

Тем временем в аэропорту Кабула тысячи людей вторые сутки пытаются улететь из Афганистана. Они боятся оставаться в стране после прихода талибов к власти. Все коммерческие рейсы отменены, летают только военные самолёты.

Вчера весь мир обошли кадры как люди пытаются зацепиться за фюзеляж военно-транспортного самолёта США, при взлёте два человека сорвались вниз с большой высоты и погибли. Сегодня появилось фото из салона воздушного судна.

Как сообщает сайт «Русской службы BBC», почти 650 афганцев — в несколько раз больше чем может вместить самолёт — всё же смогли улететь, люди сидят на полу вплотную, прижавшись друг к другу. Есть и женщины, некоторые с детьми. Люди прорвались в самолёт по рампе, предназначенной для загрузки самолёта. Американцы никого выгонять не стали.

Тем временем индийские дипломаты, которые тоже покидают Афганистан, рассказали, что у некоторых талибы отобрали личные вещи при эвакуации. Об этом сообщил канал NDTV.

Россия намерена эвакуировать из Афганистана часть сотрудников, сообщил вчера спецпредставитель президента Замир Кабулов. Он объяснил это тем, что штат дипмиссии в Кабуле довольно большой — около ста человек.

Западные дипломаты настаивают на том, что обстановка в столице Афганистана достаточно напряженная. Российские утверждают, что спокойная.
Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что в Москве внимательно наблюдают за обстановкой в Афганистане.
Между тем, постпред Афганистана при ООН Гулям Исхакзай отмечает, что талибы убивают мирных граждан.

* движение признано террористическим и запрещено в России


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