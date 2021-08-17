В Пекине открывается трехдневное заседание Постоянного комитета парламента КНР

Всекитайское собрание народных представителей в числе прочего решит вопрос о распространении многих национальных законов на Гонконг и Макао.

В специальных административных районах Китая действуют собственные Основные законы — своего рода «мини-конституции», в приложениях к которым перечислены нормы национального права, действующие в Гонконге и Макао.

На повестке трехдневного заседания высшего законодательного органа страны — существенное расширение этих списков. Так, в приложение к Основному закону Гонконга могут внести документ о контрмерах в ответ на западные санкции, который Пекин принял два месяца назад. Его можно применять к отдельным лицам, отказывая им в визе, депортируя или замораживая активы.

Глава администрации Гонконга, хотя и поддержала нововведение, уже предложила провести антисанкционный закон через местный парламент. Насаждение документа Пекином, по мнению Кэрри Лам, грозит репутационными рисками перед Западом.

США и ряд других стран усилии санкционное давление после принятия в Гонконге закона о национальной безопасности и реформы избирательной системы. Это сильно ударило по оппозиции в специальном административном районе Китая.

В последние годы КНР последовательно уничтожает остатки независимости региона, с которой мирилась почти четверть века.