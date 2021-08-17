Российские власти выделят дополнительные 7 миллиардов рублей на создание в Интернете «духовно-нравственного» контента

На данный момент в бюджет уже заложены 3 миллиарда, дополнительные 7 «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства. При этом в перспективе, как пишет интернет-издание РБК со ссылкой на источники, финансирование может увеличить в два раза.

Как ожидается, деньги пойдут на поддержку не менее 200 интернет-проектов, которые должны производить государственный контент, в том числе направленный на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Кто получит дополнительное финансирование, будет решаться на конкурсе, который должен провести «Институт развития интернета».

Представители медиа-бизнеса рассказали РБК, что в целом такая поддержка бизнесу сейчас необходима для того, чтобы оправиться от пандемии, но будет непросто создать интересный для молодежи контент, который бы соответствовал требованиям властей.

Как ожидается, при распределении денег приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.