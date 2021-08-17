В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния России и Китая

Европейские депутаты считают, что более конструктивную роль должны сыграть Пакистан, Иран и Индия.

В заявлении Европарламента ситуация в Афганистане характеризуется как политическое, военное и моральное бедствие. Депутаты призывают прежде всего решать гуманитарные вопросы. В частности, обеспечить безопасный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

Кстати, действующий посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «Эха Москвы» отметил, что обстановка в Кабуле спокойная.

Постпред Афганистана при ООН ранее заявил, что талибы* в Кабуле ищут по домам людей с целью расправы.