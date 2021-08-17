Взрыв прогремел накануне вечером около посёлка Рудного в черте Екатеринбурга

Временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Владимир Пургин сказал «Эху Москвы», что жизни граждан ничего не угрожает.

«Вечером 16 августа поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании города Екатеринбурга. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерной химической лаборатории специализированной пожарной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не обнаружена. Угроза жизни и здоровью граждан нет», — сказал он. По словам Пургина, в воздухе наблюдается легкая дымка, причина ее проявления устанавливается.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что эвакуация жителей не требуется, большая часть утечки пришлась на промзону и частично затронула садовые дома.