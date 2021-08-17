Дожди придут в столичный регион во второй половине недели, обещают в Гидрометцентре. Также с четверга ожидается похолодание с 30 с лишним до чуть более чем 20 градусов. В других частях России меж тем до конца недели сохранится аномально теплая погода. Особенно тепло будет в Якутии (в среднем на 5 градусов выше нормы), а также в Поволжье и на Урале (на целых 10-11 градусов выше нормы).
2021-08-17T07:40:40+03:00
2021-08-17T08:48:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2888422-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3509394.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:40, 17 августа 2021
Загрузка комментариев...