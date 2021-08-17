Дожди придут в столичный регион во второй половине недели, обещают в Гидрометцентре. Также с четверга ожидается похолодание с 30 с лишним до чуть более чем 20 градусов. В других частях России меж тем до конца недели сохранится аномально теплая погода. Особенно тепло будет в Якутии (в среднем на 5 градусов выше нормы), а также в Поволжье и на Урале (на целых 10-11 градусов выше нормы).