Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений, пишет газета Macao Daily Times. Откроются кинотеатры, ночные клубы, караоке, салоны красоты и фитнесы. Все это закрыли две недели назад, когда, после почти полуторагодавалого перерыва, в китайской автономии зарегистрировали несколько случаев ковида (в одной и той же семье).
Макао известен прежде всего как игорная столица всей Азии, если не всего мира – на казино двухнедельный запрет работы не распространялся.
Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений
Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений, пишет газета Macao Daily Times. Откроются кинотеатры, ночные клубы, караоке, салоны красоты и фитнесы. Все это закрыли две недели назад, когда, после почти полуторагодавалого перерыва, в китайской автономии зарегистрировали несколько случаев ковида (в одной и той же семье).