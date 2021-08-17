Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений, пишет газета Macao Daily Times. Откроются кинотеатры, ночные клубы, караоке, салоны красоты и фитнесы. Все это закрыли две недели назад, когда, после почти полуторагодавалого перерыва, в китайской автономии зарегистрировали несколько случаев ковида (в одной и той же семье).

Макао известен прежде всего как игорная столица всей Азии, если не всего мира – на казино двухнедельный запрет работы не распространялся.