Американского певца и Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в сексуальном домогательстве 56-летней давности

Американского певца и Нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном домогательстве 56-летней давности, пишет со ссылкой на материалы судебного иска журнал Variety. Имя заявительницы не разглашается, но известно, что на момент описываемых событий ей было 12 лет, и Дилан, по ее словам, давал ей алкоголь и наркотики, чтобы склонить к сексу. Это продолжалось с апреля по мая 1965-го, когда Дилану было 24. Представитель Дилана категорически отвергает его виновность.