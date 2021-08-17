Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру дело о краже имущества бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса

Это уже не первое возвращение в нижестоящую инстанцию. Аргументация суда тоже не меняется.

Дело в том, что обвинительное заключение не конкретизировано, а похищенное имущество указано обезличено, поэтому его невозможно идентифицировать. Это, в свою очередь, не дает возможности обвиняемым полноценно защищаться.

Ранее аналогичное решение принял и Одинцовский суд Подмосковья. Тогда дело было сначала возвращено прокурору, а затем передано на доследование.

Анатолий Чубайс обратился в суд в 2017 году. Еще до рассмотрения дела по существу сумма ущерба снизилась с 3 миллиардов до 70 миллионов.

Речь идет о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделкино Одинцовского района, где расположены основной, гостевой и охранный дома, а также гараж и земельный участок. Обвиняемым по делу проходит бывший партнер Чубаса Илья Сучков и еще несколько человек. Свою вину они не признают.

Адвокат бывшего главы «Роснано» пояснил, что решение столичного судьи еще не обжаловано и не вступило в силу.