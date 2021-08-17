Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС

В Японии произошел загадочный инцидент на АЭС «Хамаока». Там этой ночью сработала пожарная сигнализация. Турбинный зал пятого энергоблока заволокло дымом. А вот его источник прибывшие на место пожарные обнаружить так и не смогли.

Сообщений о пострадавших не поступало, уровень радиации также в норме. Известно, что несколько дней назад на АЭС уже срабатывала сигнализация – тогда дело оказалось в тлеющей проводке.