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07:37, 17 августа 2021

Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС

В Японии произошел загадочный инцидент на АЭС «Хамаока». Там этой ночью сработала пожарная сигнализация. Турбинный зал пятого энергоблока заволокло дымом. А вот его источник прибывшие на место пожарные обнаружить так и не смогли.
Сообщений о пострадавших не поступало, уровень радиации также в норме. Известно, что несколько дней назад на АЭС уже срабатывала сигнализация – тогда дело оказалось в тлеющей проводке.


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