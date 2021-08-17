Ракета-носитель Vega Европейского космического агентства успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она вывела на орбиту высотой 625 км пять спутников, в том числе спутник двойного военно-гражданского назначения Pleiades Neo 4. Новый спутник позволит вести слежение за объектами в высоком разрешении 30 см. Он также даст большую точность геолокализации объектов, над которыми будет пролетать дважды за сутки