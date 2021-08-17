Сразу пять российских губернаторов должны провести сегодня так называемые «прямые линии».

Ровно в полдень отвечать на вопросы, собранные в социальных сетях или на специальном сайте начнёт губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Тюменской области Александр Моор. В пресс-службе первого сказали, что вопросы будут поступать в том числе непосредственно во время прямого эфира по телефону. Во втором случае – обращения граждан собирали заранее. Трансляции будут организованы как на различных интернет-сервисах, так и в региональных СМИ.

Ближе к вечеру – в пять, шесть и семь часов прямые линии начнут проводить губернатор Оренбургской области Денис Паслер, Иркутской области Игорь Кобзев и Калужской области Владислав Шапша.

В минувшем июле президент Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов проводить такие мероприятия как минимум раз в год. По его словам, эта практика позволяет выявить наиболее актуальные проблемы, которые волнуют граждан.

Первая «прямая линия» с президентом состоялась в 2001-ом году. С тех пор их организуют ежегодно. В то время, когда Владимир Путин был премьер-министром, это мероприятие временно переименовали в «разговор с Владимиром Путиным».