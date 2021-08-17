Директора колледжа, назвавшего Александра Невского коллаборационистом, вызвали к следователю по особо важным делам

Директора колледжа в Новосибирске, назвавшего в фейсбуке полководца Александра Невского коллаборационистом сегодня вызвали к следователю по особо важным делам.

На беседу Сергея Чернышова пригласили позвонив по телефону, повестку не присылали. Директор новосибирского городского открытого колледжа сказал, что придёт в управление СК со своим адвокатом. Публикация, которая заинтересовала следствие, касалась возможного переименования в Новосибирске площади Свердлова в Александра Невского. Чернышов — кандидат исторических наук разместил пост в фейсбуке, где выступил против переименования. Преподаватель отрицательно отозвался об обоих деятелях, назвав Свердлова «террористом», а Невского «коллаборационистом». По мнению Чернышова их образы плод фантазий пропагандистов советской эпохи. Он также отметил, что Ледовое побоище единственный эпизод, который попал в учебники истории прямо с киноэкранов. Спустя два месяца слова Чернышова следствие решило проверить по статье осквернение символов воинской славы России. По ней с недавних пор грозит до пяти лет колонии если деяние совершено в интернете. Чернышов настаивает на том, что в истории нет таких терминов как оскорбление, и он даже не думал об этом, когда высказывал своё мнение.

Адвокат Чернышова рассчитывает, что после беседы со следователем все претензии к преподавателю будут сняты.