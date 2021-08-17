Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сегодня встретится с представителями захватившего власть в стране «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) и поговорит о том, как группировка планирует обеспечивать безопасность посольства России в афганской столице.

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее предположил, что Кремль не будет спешить с признанием легитимности новых афганских властей.

По словам Кабулова, Россия может исключить «Талибан» из списка террористических организаций только после того, как это сделает Совбез ООН.