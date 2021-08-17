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06:31, 17 августа 2021

Президент США Джо Байден распорядился выделить полмиллиарда долларов беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился выделить полмиллиарда долларов беженцам из Афганистана после захвата власти в этой стране представителями запрещенного в России движения «Талибан». Также США продолжат вести с талибами переговоры в Дохе. Ранее стало известно, что американцам удалось договориться с талибами о невмешательстве в процесс эвакуации иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев с семьями через Международный аэропорт Кабула. Он, тем не менее, работает с перебоями из-за этого, что толпы желающих бежать вырываются на взлетную полосу. Несколько человек погибли в давке либо разбившись при попытке улететь, зацепившись за шасси взлетающих самолетов.
США обратились к соседним странам с призывом пускать беженцев из Афганистана. Правда, все соседи, кроме Ирана, закрыли для афганцев границы. Меж тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность, что под видом беженцев из Афганистана в Среднюю Азию могут проникнуть и боевики, а также усилится наркотрафик. Он также призвал играть более активную роль в афганском урегулировании, кроме России и США, Иран, Пакистан и Китай. В Пекине уже объявили, что ждут от новых афганских властей формирования правительства с учетом разных политических сил и этносов, выполнения международных обязательств и дистанцирования от поддержки терроризма.


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