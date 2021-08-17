На Гаити объявили трехдневный траур по жертвам субботнего землетрясения магнитудой 7,2 – их число уже превысило 1400 человек. Поиск живых и мертвых под завалами продолжается. Ситуацию усугубляет тропический шторм «Грейс», который сейчас, по данным метеорологов, движется над Карибским морем аккурат по направлению к районам, наиболее пострадавшим от землетрясения.

