Более 400 звонков поступило на специальную горячую линию после крушения вертолета с туристами на Камчатке. Один из выживших отказывается покидать Курильское озеро, пока с его дна не поднимут его погибших родственников – этот процесс начался несколько часов назад. Тем временем на полуострове временно ограничили экскурсии с использованием малой авиации.

Вертолет Ми-8 с 13-ю туристами и 3-мя членами экипажа рухнул в Курильское озеро на юге Камчатки 12-го августа. Выжила только половина из находившихся на борту.