Синоптики прогнозируют сегодня +32 градуса тепла в Москве.

Жара вернётся сегодня в столицу. +30 — +32 градуса прогнозирует Гидрометцентр. Из-за этого в Москве объявили жёлтый уровень опасности с 10 00 до 16 00.

Специалисты отмечают, что нынешнее лето на четыре градуса теплее нормы. Аномальная жара наблюдалась в городе также в середине и в конце июня, когда температура по несколько дней подряд держалась выше тридцати. Ранее в метеобюро сказали агентству «Интерфакс», что на текущий момент самый жаркий день этого лета был 2-ого августа. Тогда температура достигла 29 и 8 десятых градуса.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что жара в Москве прекратится уже к середине недели. По его словам, уже в среду придёт холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, который принесёт сильные грозовые дожди со шквалистым ветром и градом.

Ранее Всемирная метеорологическая организация объясняла глобальным потеплением аномальную жару, от которой в последние месяцы страдают многие регионы северного полушария с изменением климата. Необычно высокие температуры этим летом фиксируют в Канале, США, а также некоторых странах Азии и Европы.