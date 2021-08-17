Политик Алексей Навальный попытается добиться снятия с учета как склонного к побегу. Оппозиционер уже пытался оспорить соответствующее решение ФСИН в Преображенском суде. Сегодня жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

В июне Алексей Навальный получили сразу два отказа в снятии с профилактического учета. Кроме иска к следственному изолятору «Матросская тишина» политик подавал жалобу к колонии в Покрове, однако в исправительном учреждении парировали тем, что автоматически присваивают статус склонного к побегу всем, кто прибыл к ним с такой отметкой в личном деле из СИЗО. Снять с учета Навального может только специальная комиссия, причем процедуры подачи жалобы фактически нет – просто заключенному нужно «положительно себя вести».

Политик получил статус склонного к побегу в начале года. Агентство ТАСС со ссылкой на решение Преображенского суда сообщало, что поводом стали слова сотрудника ФСИН о том, что оппозиционер дважды говорил о намерении бежать. Сам Навальный назвал это шуткой. Позже он жаловался на ежечасные побудки ночью, которые надзиратели мотивировали его новым статусом.

Навальный с января отбывает срок по так называемому делу «Ив Роше». Замену условного наказания на реальное ФСИН мотивировала нарушениями испытательного срока.

Журналист Николай Сванидзе считает, что цель этого статуса – создать пыточные условия для политика. Об этом он сказал в нашем эфире:

«То, что сейчас делается в отношении Навального – это конечно пыточные условия, несомненно. Ну какой он склонный к побегу человек. Для того чтобы заключенного признать склонным к побегу – нужно, чтобы он проявил склонность к побегу. Он пытался бежать? Не пытался. А до этого не мог, потому что он не сидел. Почему же тогда ему инкриминируют склонность к побегу. Тем более он похож на человека, который может продемонстрировать такую склонность? – нет, он сам вернулся в страну, предполагая с высокой долей вероятности, что его посадят. Куда он побежит? В Германию, из которой сам уехал? Куда, зачем, как. Он что преступник, рецидивист, вор какой-то? Уголовник, вор в законе? Нет. Конечно, это пытка бессонницей. Бессмысленная и беспощадная»

Власти пытаются лишить Навального воли к сопротивлению, считает Сванидзе.