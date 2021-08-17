Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением о ситуации в Афганистане после захвата там власти запрещенным в России движением «Талибан». Байден вновь выразил уверенность, что 20-летняя американская военная операция в этой центральноазиатской стране была не напрасна – ведь Аль-Каида (запрещеное в России движение) больше не сможет использовать ее как базу для планирования терактов. Более того, и талибам обещан «мощный ответ», если они как-то навредят американцам и их союзникам. Таким образом, о своем решении вывести войска Байден не жалеет.

Дальнейшая успешная борьба с терроризмом, по Байдену, возможна и без войск в Афганистане, тем более, раз у самих афганцев не оказалось воли к сопротивлению талибам – в этой ситуации продолжение затратной операции американцами скорее играло бы на руку России и Китаю, чем отвечало бы национальным интересам США.

Генсек ООН Антониу Гуттериш на этом фоне призвал боевиков террористического движения «Талибан» (запрещенного в России) проявить сдержанность для спасения жизней жителей Афганистана.

«Я призываю все стороны, в особенности «Талибан», проявить максимальную сдержанность для защиты людей и обеспечения того, чтобы гуманитарные потребности населения были удовлетворены.

Я обращаюсь к Совету Безопасности и международному сообществу в целом, чтобы сплотиться и действовать сообща, а также использовать все имеющиеся инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать соблюдение основных прав человека»

Также Гуттериш заявил, что новые власти Афганистана должны обеспечивать безопасность диппредставительств, сотрудников ООН, и продолжать удовлетворять базовые потребности сограждан.



А действующий посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в нашем эфире отметил, что пока не видит оснований для эвакуации российских дипломатов из Кабула, как это делают другие страны.

Жирнов добавил, что сотрудники дипмиссии ещё не выходили на улицы Кабула, но выразил желание своими глазами проверить и удостовериться, что там безопасно.