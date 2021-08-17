Тренер сборной по футболу В. Карпин не стал вызывать Артема Дзюбу на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2022

Нападающий питерского «Зенита» пропустит отборочные игры против Хорватии, Кипра и Мальты перед чемпионатом мира следующего года в Катаре. Также встречи пропустит форвард московского «Спартака» Александр Соболев.

О мотивах своего решения Карпин не рассказывает. Вскоре после назначения он обещал, что давний конфликт с Дзюбой не повлияет на их дальнейшую работу.