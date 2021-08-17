Власти Израиля попросили у Кипра и Греции помощи в борьбе с лесными пожарами

Об этом объявил министр иностранных дел страны Яир Лапид. На Кипре уже откликнулись на призыв – чем именно они будут помогать, не уточняется.

С воскресенья горят леса к западу от Иерусалима – несколько поселков эвакуированы. На месте работают десятки пожарных бригад и самолетов, несколько автотрасс перекрыто. О пострадавших пока ничего не сообщается.