В Краснодарском края более 750-ти домов остаются затопленными после рекордных ливней

Об этом рассказали журналистам в региональном управлении МЧС. Последствия стихии ликвидируют более чем в трех десятках населенных пунктов, в этом заняты свыше тысячи человек и сотни единиц техники.

На выходных циклон принес в район Анапы годовую норму осадков, там пришлось расселять в убежища постояльцев 20-ти отелей. Меж тем сообщения в соцсетях о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском и об угрозе полного затопления Анапы, по заверениям местных властей, не соответствуют действительности. Спрос на авиабилеты в Анапу на фоне таких новостей уже упал на 20%.

Серьезно пострадал и Геленджик. В общей сложности в 14-ти муниципалитетах края ввели режим ЧС. Затопило и некоторые населенные пункты соседней Ингушетии.